Нарушения в госорганах Кыргызстана происходят из-за недостаточного контроля. Об этом заявил сегодня на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике глава Счетной палаты Улукбек Марипов.

По его словам, в 2016 году аудиторы проверили 3 тысячи 541 объект и выявили финансовые нарушения на 2,6 миллиарда сомов. Из них 78 процентов восстановлено в бюджет. Нерационально использовано 886 миллионов сомов, 82 процента из них — бюджетные средства.

В основном нарушения выявлены в части выплаты заработной платы и в сфере проведения закупок. Во многих случаях должностным лицам и руководителям не хватило контроля.