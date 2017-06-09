Почему в Кыргызстан приезжает меньше туристов, знают в парламенте

Заместитель министра культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов рассказал депутатам фракции СДПК, почему в Кыргызстан приезжает меньше туристов.

По его словам, экономические показатели в сфере туризма в 2016 году выше, чем в 2015-м, несмотря на то, что туристов было незначительно меньше.

«В России и Казахстане произошла девальвация валюты. Кроме того, развиваются другие курорты, такие как Боровое, Сочи. Наши потенциальные клиенты уехали туда. Также в прошлом году погода была плохой», — сказал Азамат Жаманкулов.

Лидер фракции Иса Омуркулов отметил, что вопрос рассматривается с опозданием. Его нужно было обсудить еще в феврале, так как туристический сезон уже начался.