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Власть

Кто из депутатов Кыргызстана не хочет отказываться от привилегий

Сегодня депутаты Жогорку Кенеша не поддержали во втором чтении законопроект, предусматривающий отказ от служебных машин и санаторно-курортного лечения. 74 народных избранника выступили против этого.

Они назвали законопроект популистским, объяснив, что государство должно создавать благоприятные условия для народных избранников. Машины и квартиры им нужны, чтобы лучше готовиться к заседаниям и разбираться в тонкостях юриспруденции.

Следует отметить, что в первом чтении законопроект Жогорку Кенеш поддержал год назад, 22 июня. «За» проголосовали 58 депутатов из 106. Во втором чтении многие поменяли мнение и решили не отказываться от привилегий.
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