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Власть

В парламенте Кыргызстана цитируют Владимира Путина

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров в качестве объяснения законопроекта привел цитату президента России Владимира Путина.

По словам члена фракции «Бир Бол», распространены случаи, когда возбуждаются уголовные дела при отсутствии достаточных оснований, предусмотренных законодательством КР для возбуждения уголовного дела не в отношении конкретного предпринимателя, а по факту совершения преступления. Расследование таких дел может тянуться до нескольких месяцев, и затем такие дела прекращаются. За это время предприниматели зачастую терпят колоссальные убытки, бизнес-процессы разрушаются, наносится материальный ущерб и ущерб деловой репутации.

Кыргызстан теряет инвестиционную привлекательность среди предпринимателей как местных, так и иностранных. По рейтингу Всемирного банка Кыргызстан к 2017 году скатился на 75-е место против 67-го места в 2016-м. Кыргызстан ухудшил свои показатели, в том числе по таким пунктам, как «поддержка инвесторов» (с 36-го места опустился на 42-е).

«Стоит отметить, что по инициативе президента России Владимира Путина принят закон, предусматривающий ответственность должностных лиц за незаконное возбуждение уголовного дела. В своем послании Федеральному собранию в 2015 году он призвал суды реже применять арест в отношении оказавшихся под следствием предпринимателей, отметив, что за год следственными органами было возбуждено 200 тысяч экономических уголовных дел. При этом до суда дошло только 46 тысяч дел и еще 15 тысяч дел развалилось в суде. В итоге только 15 процентов возбужденных дел закончились приговором. При этом 83 процента предпринимателей теряли бизнес полностью или частично», — процитировал Акылбек Жапаров.

Он предлагает Кыргызстану пойти по примеру России и принять соответствующие поправки.

30 мая стало известно, что Генеральная прокуратура возбудила в отношении Акылбека Жапарова уголовное дело.
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