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Власть

Дом Парка высоких технологий Кыргызстана открыли в Силиконовой долине

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Сан-Франциско (США) принял участие в церемонии открытия Дома Парка высоких технологий Кыргызстана в Силиконовой долине (HTP House in Silicon Valley). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В мероприятии приняли участие кыргызстанские IT-специалисты, работающие в международных технологических корпорациях.

Акылбек Жапаров, выступая на мероприятии, отметил значимость события.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

«Вы, молодые люди, трудящиеся в IT-компаниях, являетесь гордостью нашей страны. Ваши инновации, талант и преданность своей работе делают нас сильнее и более конкурентоспособными на мировой арене. Многие из вас работают в выдающихся организациях мира, и мы вами гордимся. Было бы прекрасно, если мы могли бы привлечь ваши компании открывать центры разработки в Кыргызстане. Мы верим в вас, в ваши возможности и готовы поддержать вас на каждом этапе вашего пути к успеху», — сказал он.

Акылбек Жапаров подчеркнул готовность государства поддерживать IT-инициативы, добавив, что цель кабмина — сделать нашу республику лучшим местом для развития IT-индустрии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292199/
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