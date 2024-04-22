16:35
USD 89.02
EUR 94.77
RUB 0.95
Власть

Акылбек Жапаров подписал в Вашингтоне двусторонние соглашения. Какие?

Завершился рабочий визит Акылбека Жапарова в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Делегация Кыргызстана во главе с Акылбеком Жапаровым приняла участие в весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

На полях весенних совещаний состоялись встречи с руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, Американо-Кыргызской торговой палаты, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации, инвестиционной компании Franklin and Templeton, международного банка Citibank, компании Rotschild & Co, Международного республиканского института (IRI), консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal.

В Вашингтоне состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

  • соглашение между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по предоставлению КР финансирования для реализации проекта «Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров» на $35 миллионов;
  • соглашение между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по вопросу второго дополнительного финансирования для «Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии» на $7,64 миллиона, финансируемого Всемирным банком.

В рамках переговоров достигнуты договоренности по сотрудничеству в рамках проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и привлечению инвестиций в другие направления.

Делегация КР провела ряд встреч с представителями ряда технологических корпораций. В частности, они посетили головной офис корпорации Apple Inc. в Сан-Франциско, штаб-квартиру компании Nvidia Corporation, офис американской корпорации Hewlett-Packard Company, а также состоялась встреча с венчурным инвестором и предпринимателем Тимом Дрейпером.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292246/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Дом Парка высоких технологий Кыргызстана открыли в Силиконовой долине
Азиатский банк развития готов финансировать строительство Камбаратинской ГЭС-1
Кыргызстан и Google подписали меморандум в сфере образования
В Кыргызстане запустят пилотный проект «Google-школы» — Акылбек Жапаров
Акылбек Жапаров и Всемирный банк разработают финансовую модель сотрудничества
Акылбек Жапаров провел встречи с руководством финансовых институтов в Вашингтоне
Встреча Акылбека Жапарова и администратора USAID. Версия обеих сторон
Руководство Международного валютного фонда посетит Кыргызстан
Акылбек Жапаров прибыл в США для участия в совещаниях МВФ и группы ВБ
В Балыкчи начинают строить солнечную электростанцию
Популярные новости
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с&nbsp;наркотиками. Комментарий главы ГКНБ Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;15-19 апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 апреля
Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о&nbsp;роспуске парламента Камчыбек Ташиев выразил свое мнение о роспуске парламента
Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра &laquo;Манас&raquo; Садыр Жапаров открыл новое здание Кыргызского национального театра «Манас»
Бизнес
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
Монгольская компания &laquo;Монос&raquo; представила Кыргызстану свою продукцию Монгольская компания «Монос» представила Кыргызстану свою продукцию
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
22 апреля, понедельник
16:26
Акылбек Жапаров подписал в Вашингтоне двусторонние соглашения. Какие? Акылбек Жапаров подписал в Вашингтоне двусторонние согл...
16:15
Депутат предлагает изучить расхождения в цифрах по импорту товаров из КНР
16:03
Как кыргызстанцам избежать рисков при приобретении жилья через долевое участие
16:00
Когда маршрутки в Бишкеке полностью прекратят движение, рассказал вице-мэр
15:48
Учителям-пенсионерам сократят нагрузку. Депутат считает это нелогичным