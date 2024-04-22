Акылбек Жапаров подписал в Вашингтоне двусторонние соглашения. Какие?

Завершился рабочий визит Акылбека Жапарова в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Делегация Кыргызстана во главе с Акылбеком Жапаровым приняла участие в весенних совещаниях Международного валютного фонда и группы Всемирного банка в Вашингтоне.

На полях весенних совещаний состоялись встречи с руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, Американо-Кыргызской торговой палаты, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка, Международной финансовой корпорации, инвестиционной компании Franklin and Templeton, международного банка Citibank, компании Rotschild & Co, Международного республиканского института (IRI), консалтинговой фирмы Alvarez & Marsal.

В Вашингтоне состоялась церемония подписания следующих двусторонних документов:

соглашение между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по предоставлению КР финансирования для реализации проекта «Развитие устойчивых агропродовольственных кластеров» на $35 миллионов;

соглашение между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития по вопросу второго дополнительного финансирования для «Проекта устойчивого развития сельского водоснабжения и санитарии» на $7,64 миллиона, финансируемого Всемирным банком.

В рамках переговоров достигнуты договоренности по сотрудничеству в рамках проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1 и привлечению инвестиций в другие направления.

Делегация КР провела ряд встреч с представителями ряда технологических корпораций. В частности, они посетили головной офис корпорации Apple Inc. в Сан-Франциско, штаб-квартиру компании Nvidia Corporation, офис американской корпорации Hewlett-Packard Company, а также состоялась встреча с венчурным инвестором и предпринимателем Тимом Дрейпером.