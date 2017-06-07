В Кыргызстане упрощают процедуру привлечения судей к ответственности

В Кыргызстане упрощают процедуру привлечения судей к административной ответственности. Об этом сообщила сегодня на заседании парламента зампредседателя Верховного суда Феруза Джамашева.

На заседании обсуждают поправки в Закон «О статусе судей КР».

По словам Ферузы Джамашевой, согласно действующему закону, для привлечения судей к административной ответственности обязательно нужно представление генерального прокурора.

«Пусть даже речь идет о судье Джумгальского или Чон-Алайского райсудов. Мы упрощаем эту процедуру, чтобы глава соответствующего органа мог сам обратиться в дисциплинарную комиссию», — сказала она.

Депутат Ирина Карамушкина отметила, что сегодня в Кыргызстане распространена «корпоративная защита друг друга».

В Аксыйском районе зампрокурора, оперативный работник и судья сидели в одном кафе. А в это время заявитель уже целый год не может добиться справедливости. Такое впечатление, что мы находимся на одном тое, а в зале сидят и те, кто убегает, и те, кто догоняет. А после тоя расходимся. Ирина Карамушкина

«Если у вас есть такие факты, то передайте нам, примем меры. Может, они отмечали день рождения в кафе, тогда это не является поводом для принятия мер. А если по определенному делу, то меры должны быть приняты обязательно», — заметила Феруза Джамашева.

А депутат Дастан Бекешев предложил также наказывать за судейскую ошибку.