В Кыргызстане предлагают штрафовать тех, кто разбрасывает «мелкий мусор». На общественное обсуждение вынесены поправки в Кодекс об административной ответственности.

За выброшенный фантик, окурок, бутылку и прочий мелкий мусор на улицах, парках, скверах, дворах многоквартирных жилых домов и других общественных местах предлагают штрафовать на двадцать расчетных показателей (две тысячи сомов). Такое же наказание предусматривается и для участников дорожного движения за выброс мусора и иных предметов на дорогу.

Законопроект разработан в целях улучшения внешнего облика городов и других населенных пунктов, создания более благоприятных условий для жизни и здоровья людей.

«Места общего пользования, парки, скверы и улицы засорены шелухой от семечек, окурками сигарет, фантиками, пакетами и другим мелким мусором, дворы многоэтажных жилых домов завалены бытовым мусором. Со стороны общества нет адекватной реакции на происходящее, местные органы власти не справляются с проблемой. На сегодня общая культура нашего общества в упадке, для большинства граждан бросать мусор в неположенных местах является нормальным явлением», — отмечается в справке-обосновании.

По мнению инициаторов законопроекта, опыт многих стран показывает, что установление больших размеров штрафов за выброс мусора в неположенных местах сокращает количество подобных правонарушений.

Инициатор законопроекта — депутат фракции «Республика — Ата Журт» Махабат Мавлянова.