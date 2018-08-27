Тест на ВИЧ перед свадьбой могут ввести в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила депутат парламента Альфия Самигуллина.

«При вступлении в брак необходимо элементарно проводить обследования на инфекции, передающиеся половым путем (на ВИЧ, сифилис). И самое главное — чтобы люди, которые вступают в брак, ознакомили друг друга с результатами», — сказала нардеп.

У нас были случаи, когда девочки выходили замуж в 18-19 лет и заразились ВИЧ от мужа, не зная о его болезни. Альфия Самигуллина

«Этот закон поможет гражданам вовремя выявить недуг, а потом уже ответственно подходить к беременности», — добавила депутат.

По ее словам, законопроект уже вынесли на общественное обсуждение, депутаты вернутся к нему в сентябре.

По данным Минздрава, в Кыргызстане зарегистрировано более 7,5 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. На первый план выходит половой путь передачи.