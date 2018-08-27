20:51
USD 68.60
EUR 79.33
RUB 1.01
Общество

Тест на ВИЧ перед свадьбой могут ввести в Кыргызстане

Тест на ВИЧ перед свадьбой могут ввести в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила депутат парламента Альфия Самигуллина.

«При вступлении в брак необходимо элементарно проводить обследования на инфекции, передающиеся половым путем (на ВИЧ, сифилис). И самое главное — чтобы люди, которые вступают в брак, ознакомили друг друга с результатами», — сказала нардеп.

У нас были случаи, когда девочки выходили замуж в 18-19 лет и заразились ВИЧ от мужа, не зная о его болезни.

Альфия Самигуллина
«Этот закон поможет гражданам вовремя выявить недуг, а потом уже ответственно подходить к беременности», — добавила депутат.

По ее словам, законопроект уже вынесли на общественное обсуждение, депутаты вернутся к нему в сентябре.

По данным Минздрава, в Кыргызстане зарегистрировано более 7,5 тысячи случаев ВИЧ-инфекции. На первый план выходит половой путь передачи.
Ссылка:
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Права потребителей. Производителям предлагают подумать, как информировать ЛОВЗ
Минздрав не знает причины роста числа ВИЧ-инфицированной молодежи Нарына
Бросил родителей — в тюрьму. Кыргызстанцы поддержали инициативу депутата
В Кыргызстане предлагают запретить рекламу табака в местах его продажи
Келинка из Оша. Почему она выбирает путь против стереотипов и не боится
Изменить порядок избрания ректоров вузов намерены в Кыргызстане
Бросили родителей? В Кыргызстане предлагают лишать за это свободы
Минюст ответил на критику нового закона об нормативно-правовых актах
Казакстан ВИЧке чалдыккан балдарга илдети тууралуу ачык айта баштады
За окурки и семечки — штраф. В Кыргызстане придумали новый «культурный» закон
Популярные новости
Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с&nbsp;коррупцией Экс-глава ФУГИ заявляет, что Сапар Исаков мешал борьбе с коррупцией
Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение МЧС: Понижение температуры, дожди, в горах снег
Гордимся! Команда КВН &laquo;Азия MIX&raquo; выиграла летний кубок КВН в&nbsp;Сочи Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи
Трасса Бишкек&nbsp;&mdash; Кара-Балта. Разрушат, пока достроят? Трасса Бишкек — Кара-Балта. Разрушат, пока достроят?
Бизнес
Аэропорт &laquo;Манас&raquo; готов к&nbsp;приему гостей Всемирных игр кочевников Аэропорт «Манас» готов к приему гостей Всемирных игр кочевников
Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплачивать услуги через терминалы MegaCom
MegaCom представляет тариф &laquo;Кочевник&raquo; для участников и&nbsp;гостей ВИК MegaCom представляет тариф «Кочевник» для участников и гостей ВИК
Подготовка к&nbsp;ВИК. Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;субботник Подготовка к ВИК. Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на субботник