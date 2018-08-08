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Общество

Права потребителей. Производителям предлагают подумать, как информировать ЛОВЗ

В Кыргызстане предлагают обязать производителей доводить до сведения потребителя информацию о продукции в форме, доступной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующий законопроект на общественное слушание вынес депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

В справке-обосновании отмечается, что документ разработан с целью обеспечить доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья к необходимой информации о товарах, услугах, работах, а также об изготовителе.

«Законом гарантировано право потребителя на получение необходимой достоверной информации о характеристиках товара, работ, услуг, а также на получение сведений об изготовителе, режиме его работы и адресных данных. Однако законом не урегулировано право потребителя с ограниченными возможностями здоровья на получение информации в том формате, который доступен ему», — говорится в справке-обосновании.

 
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