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Власть

Три депутата в знак протеста покинули заседание парламентского комитета

Три депутата — Аида Исмаилова, Рыскелди Момбеков и Жанар Акаев — в знак протеста покинули заседание парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

На заседании в режиме второго чтения обсуждали законопроекты «О лекарственных средствах» и «Об изделиях медицинского назначения».

Депутат Аида Исмаилова внесла сегодня на заседании несколько поправок. Прозвучало предложение отложить голосование на неделю. Нардеп Альфия Самигуллина отметила, что поправки, внесенные с опозданием, не могут рассматриваться. С ней согласилась и Наталья Никитенко, отметив, что у всех должны быть равные условия.

«Зампредседателя Алмазбек Токторов является одним из экспертов, участвовал в подготовке данных законопроектов, он активно защищает экспертную группу, инициаторов законопроекта. Это непозволительно. Он сам является фармацевтом, депутатом и инициатором законопроекта. Он не должен был вести заседание комитета: зампредседателя ведет заседание только при отсутствии председателя, а председатель Гулкан Молдобекова сидела рядом», — пояснил ИА «24.kg» Рыскелди Момбеков.

Отметим, что Жанар Акаев вернулся на заседание через несколько минут.
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