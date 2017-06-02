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Власть

Число получивших статус «кайрылман» этнических кыргызов снизилось

Число получивших статус «кайрылман» этнических кыргызов за последние годы снизилось. Об этом на заседании фракции «Онугуу-Прогресс» сказал Алмаз Асанбаев.

Как он отметил, самый большой поток кайрылманов идет из Узбекистана — 20 тысяч 458, из Таджикистана — 17 тысяч 640, из других стран возвратились на родину 1 тысяча 33 этнических кыргыза.

«В 2016 году официальный статус «кайрылман» получили 1 тысяча 23 человека, а на 1 июня 2017 года — 682 человека», — сказал чиновник.

Он пояснил, что процесс получения приехавшими статуса «кайрылман» затягивается из-за ликвидации региональных представительств Службы миграции. Сотрудники единственного отдела, занимающегося вопросами этнических кыргызов, находятся в постоянных поездках по регионам.
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