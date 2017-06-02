Депутат сомневается в способности ОАО «Учкун» изготовить документы госзначения

Депутат Ирина Карамушкина на заседании парламентской фракции СДПК заявила, что сомневается в способности ОАО взять на себя ответственность за изготовление документов государственного значения (ДГЗ) со сверхзащитой.

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Напомним, сегодня рассматривается законопроект «О документах государственного значения», инициатором которого является Министерство юстиции.

Депутат напомнила, что в свое время она была против того, чтобы многомиллионные тиражи на изготовление учебников отдавали ОАО «Учкун».

«Учкун» в тендерах на изготовление учебников всегда представлял самую дешевую, но и самую некачественную продукцию. Качество учебников было низким, отвратительные рисунки от руки, желтая бумага… Насколько мне известно, сегодня проблема учебников до сих пор остро стоит. Поэтому я сомневаюсь, что «Учкун» может изготавливать документы государственного значения», — добавила Ирина Карамушкина.