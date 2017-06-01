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Власть

Правительству предложили приступить к работе по перезахоронению погибших в ВОВ

В парламенте предлагают правительству начать работу по перезахоронению останков военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, на территории Кыргызстана. Об этом сказала сегодня на пленарном заседании инициатор законопроекта Аида Салянова.

Депутат Дастан Бекешев спросил у инициатора, как она представляет процесс перезахоронения, добавив, что не представляет, что могло остаться с того времени.

«Ранее государство не занималось этим вопросом. Нужно дать правительству поручение, чтобы процесс был запущен. Оно должно просчитать, где похоронены, сколько для этого нужно средств. Государство не должно закрывать глаза на то, как оскверняют могилы наших погибших кыргызстанцев, это не красит его. Хотя бы нужно начать такую работу», — сказала Аида Салянова.

В свою очередь другие депутаты высказались, что, возможно, лучше рассмотреть возможность хорошего ухода за могилами наших кыргызстанцев, чем перезахоранивать их, так как на это нет средств.
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