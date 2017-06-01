Депутату парламента Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение

Депутату парламента от фракции «Кыргызстан» Канатбеку Исаеву предъявлено еще одно обвинение. Об этом сообщил ГКНБ Кыргызстана.

По их данным, 25 мая Следственное управление в рамках восстановленного уголовного дела, возбужденного в 2010 году ГСБЭП, Канатбеку Исаеву предъявлено обвинение по статье «Коррупция».



Ранее уголовное дело по данному эпизоду было утеряно в Чуйской областной прокуратуре. Дело восстановлено Генеральной прокуратурой и ГКНБ.



Из материалов следует, что Канатбек Исаев, являясь мэром Токмака и действуя по предварительному сговору с другими должностными лицами мэрии, незаконно передал в частную собственность по заниженной цене здание государственной библиотеки — филиала ЦБС № 1 (Центральная библиотечная система) в Токмаке — вместе с земельным участком площадью 500 квадратов за 572 тысячи 116 сомов.

Согласно заключению комиссионной судебной строительно-технической экспертизы, рыночная стоимость указанного здания составляла на 2010 год более 1 миллиона сомов. В результате указанных незаконных действий К.Исаева и других лиц государству нанесен ущерб в крупном размере.



Это уголовное дело объединено в одно производство с основным делом в отношении Исаева и других фигурантов. 11 мая 2017 года в отношении обвиняемого Канатбека Исаева следственный орган избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.