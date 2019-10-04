09:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

В «Востоке-5» построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В микрорайоне «Восток-5» построят физкультурно-оздоровительный комплекс «СДЮШОР имени Р.Санатбаева». Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства мэрии Бишкека планирует потратить на его строительство 63 миллиона 653 тысячи 400 сомов. Здание комплекса будет двухэтажным. Торги проведут двухпакетным способом.

Раатбек Санатбаев — заслуженный мастер спорта КР, бронзовый призер чемпионата мира. Он был признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века Кыргызской Республики. За успехи в спорте награжден медалью «Данк», орденом Национального олимпийского комитета КР, многими международными и национальными премиями. 8 января 2006 года его застрелили в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане экспертное заключение заменит разрешение на строительство
Еще два новых корпуса хочет построить Ошский государственный университет
Как судья горсуда — сестра Равшана Джеенбекова решила дом построить
Застройщик оставил без воды многоэтажный дом. Врезался в их линии
В микрорайоне «Восток-5» Бишкека между домами построят еще одну многоэтажку
Ошский государственный университет построит новый корпус и снесет старый
Компании, испортившей в Бишкеке дорогу на улице Тыныстанова, выдано предписание
Школы, детские сады, спортивные объекты. Что обещает Госстрой в 2019 году
В Лейлеке в честь 20-летия выпуска со школы одноклассники построили дом инвалиду
В Бишкеке возле парка «Ореховая роща» хотят построить дом. Местные жители против
Популярные новости
Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на&nbsp;чемпионате Беларуси Кыргызский Месси. Футболист показал красивую игру на чемпионате Беларуси
Кыргызстанки победили на&nbsp;турнире по&nbsp;художественной гимнастике в&nbsp;Испании Кыргызстанки победили на турнире по художественной гимнастике в Испании
Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и&nbsp;Казахстана Массовой дракой завершился товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана
Кыргызстанцы победили на&nbsp;международном турнире по&nbsp;спортивным бальным танцам Кыргызстанцы победили на международном турнире по спортивным бальным танцам
Бизнес
ОАО &laquo;МАМ&raquo; планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт&nbsp;&mdash; Ош&nbsp;&mdash; Кувейт ОАО «МАМ» планирует открыть новый регулярный рейс Кувейт — Ош — Кувейт
Жители жилого массива &laquo;Маданият&raquo; получили доступ к&nbsp;природному газу Жители жилого массива «Маданият» получили доступ к природному газу
Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше Тарифное предложение MegaHome стало еще лучше
ОАО &laquo;МАМ&raquo; передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей ОАО «МАМ» передало более 500 книг школе-интернату для незрячих детей