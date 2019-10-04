В «Востоке-5» построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В микрорайоне «Восток-5» построят физкультурно-оздоровительный комплекс «СДЮШОР имени Р.Санатбаева». Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, управление капитального строительства мэрии Бишкека планирует потратить на его строительство 63 миллиона 653 тысячи 400 сомов. Здание комплекса будет двухэтажным. Торги проведут двухпакетным способом.

Раатбек Санатбаев — заслуженный мастер спорта КР, бронзовый призер чемпионата мира. Он был признан лучшим борцом греко-римского стиля XX века Кыргызской Республики. За успехи в спорте награжден медалью «Данк», орденом Национального олимпийского комитета КР, многими международными и национальными премиями. 8 января 2006 года его застрелили в Бишкеке.