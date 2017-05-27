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Власть

Речь премьера в Казани: «Таза коом», наращивание экспорта и высокие технологии

Накануне в Казани (Татарстан, Россия) состоялось заседание межправительственного совета глав кабминов Евразийского экономического союза. Председательствовал на нем Кыргызстан.

На заседании премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков отметил, что ключевой фактор динамичного развития стран союза — техническое перевооружение и внедрение высоких технологий в перспективные направления экономики. При этом он подчеркнул, что устойчивость экономик в условиях кризиса зависит от активного развития приоритетных секторов, внедрения инновационных технологий, а также мобильности управления.

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«Необходима цифровая трансформация. В Кыргызстане по инициативе президента Алмазбека Атамбаева разрабатывается долгосрочная стратегия устойчивого развития страны на период до 2040 года. Одним из важных компонентов стратегии является высокотехнологичный проект «Таза коом». Он призван решить ключевые задачи трансформации страны к цифровой экономике», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава правительства Кыргызстана уверен, что такая стратегия поможет союзу в долгосрочной перспективе стать развитым интеграционным объединением с динамично развивающейся экономикой, обладающим привлекательностью для инвесторов и в конечном итоге — комфортным пространством для жизни людей.

Также Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на необходимость усилить потенциал каждой страны. А сделать это предлагается, показывая успешные примеры по созданию региональных производственных цепочек. В том числе стоит подумать о том, чтобы сокращать сроки затраты при оформлении документов и прохождении соответствующих процедур.

Что касается роста экономики, глава кабмина Кыргызстана видит одним из важных факторов возможность для наращивания объемов экспорта как в страны ЕАЭС, так и в третьи страны. Среди отраслей экономики Сооронбай Жээнбеков особо отметил сельское хозяйство.

Мы выступаем за совместное развитие эффективных сельскохозяйственных цепочек в рамках ЕАЭС от товаропроизводителя до потребителя.

Сооронбай Жээнбеков

«Особенно актуально применение инноваций в сельском хозяйстве для повышения эффективности и конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса и обеспечения продовольственной безопасности наших стран. Кыргызстан приветствует проведение совместных научных исследований и разработок в области применения генной инженерии и биотехнологии, технического и информационного обеспечения в водном хозяйстве», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Премьер-министр Кыргызстана акцентировал внимание на том, что для привлечения необходимых ресурсов правительство страны продолжит работу над улучшением инвестиционной привлекательности республики и целевым инвестированием проектов национального масштаба, направленных на развитие экономики.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52871/
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