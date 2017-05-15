Фармкомпании в Кыргызстане используют врачей для продвижения своих лекарств

В Кыргызстане фармкомпании используют врачей для продвижения своих лекарств. Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета депутат Аида Исмаилова.

«Мы обошли палаты в отделении неврологии. Лежит человек с головной болью, а у него на тумбочке — лишние витамины, таблетки от кашля и так далее. Буквально каждому из пациентов сказали: вот это лекарство вам обязательно нужно, сходите и возьмите в аптеках по конкретному адресу. Это ведь вред для организма! С начала созыва мы говорим об этом, но изменений нет второй год», — возмутилась нардеп.