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Власть

Фармкомпании в Кыргызстане используют врачей для продвижения своих лекарств

В Кыргызстане фармкомпании используют врачей для продвижения своих лекарств. Об этом заявила сегодня на заседании парламентского комитета депутат Аида Исмаилова.

«Мы обошли палаты в отделении неврологии. Лежит человек с головной болью, а у него на тумбочке — лишние витамины, таблетки от кашля и так далее. Буквально каждому из пациентов сказали: вот это лекарство вам обязательно нужно, сходите и возьмите в аптеках по конкретному адресу. Это ведь вред для организма! С начала созыва мы говорим об этом, но изменений нет второй год», — возмутилась нардеп.

Надо не с отдельными врачами, клиниками или фармкомпаниями бороться, а идти на системные изменения. Уже внедряется национальная база данных по лекарствам и изделиям медназначения. Врач не сможет выписать пациенту то, что не включено в клинические протоколы. Дайте мне время.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев

Ссылка: https://24.kg/vlast/51734/
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