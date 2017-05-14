«Движение товаров на евразийском пространстве должно стать самым быстрым, удобным и необременительным», — заявил сегодня во время международного экономического форума «Один пояс — один путь» президент России Владимир Путин.
По его словам, нужно оптимизировать транспортные коридоры, чтобы создать новую транспортную конфигурацию евразийского континента. Россия готова к совместной работе в этом направлении. Также глава РФ подчеркнул, чтоуже сегодня стратегию большого евразийского партнерства важно наполнять конкретными делами.
В этом вопросе он предложил опираться на весомый багаж Всемирной торговой организации (ВТО). По словам Владимира Путина, Россия готова не только торговать, но и инвестировать в создание на территории стран-партнеров совместных предприятий и новых производств, в развитие промышленной сборки, сбытовых и сервисных услуг.
«Важно, чтобы предприниматели наших стран вместе зарабатывали и вместе добивались успеха, создавали конкурентоспособные технологические и производственные альянсы. Россия видит будущее Евразийского партнерства не просто в налаживании новых связей между государствами и экономиками, оно должно изменить политический и экономический ландшафт континента, принести Евразии мир, стабильность, процветание и принципиально новое качество жизни», — заключил Владимир Путин.