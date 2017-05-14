Президент России хочет увидеть свободные от стереотипов идеи

Президент России Владимир Путин хочет видеть свободные от стереотипов идеи решения современных проблем. Об этом он заявил сегодня на открытии международного форума «Один пояс — один путь» а Пекине.

По его словам, миру надо отказаться от воинственной риторики. В логике старых подходов нельзя решить ни одну проблему. Cоциальная неустроенность и разрыв в уровне развития стран рождает питательную среду для международного терроризма, экстремизма и незаконной миграции

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«Не будем забывать и о тех угрозах, которые несут региональные конфликты. Зоны застарелого противоречия сохраняются в очень многих местах в Евразии. Чтобы развязать эти узлы, следует, прежде всего, отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию», — отметил Владимир Путин.

Президент России уверен, что Евразия способна выработать и предложить содержательную повестку, включающую вопросы обеспечения безопасности, развития отношений между государствами, организации экономики, социальной сферы, системы управления, поиска новых драйверов роста.