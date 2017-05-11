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Власть

Последствия стихийных бедствий выявили проблемы в работе госорганов

Последствия стихийных бедствий выявили ряд проблем в работе компетентных органов. Об этом заявил Алмазбек Атамбаев на встрече с премьер-министром страны Сооронбаем Жээнбековым, сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

По его данным, Сооронбай Жээнбеков рассказал о том, как госорганы устраняют последствия природных катаклизмов и оказывают помощь пострадавшим в селах Узгенского и Чон-Алайского районов.

В частности, люди, чьи дома пострадали в результате землетрясений, переселены в безопасные места и обеспечены временным жильем.

Принимаются меры по восстановлению социальных объектов, пострадавших во время стихии, оценивается ущерб, людям оказывается помощь в восстановлении домов.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что правительству нужно усилить меры по оказанию помощи людям, обеспечить своевременное выполнение всех восстановительных работ, усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, чтобы не допустить тяжелых последствий стихийных бедствий, обеспечить безопасность людей и минимизировать риски.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51458/
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