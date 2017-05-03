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Власть

Депутаты критикуют МЧС за отсутствие превентивных мер в борьбе со стихией

Депутаты считают, что МЧС не занимается предупреждением стихийных бедствий, а лишь ликвидирует их последствия. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

По его словам, в Кыргызстане есть закон о гражданской защите граждан. В документе прописана необходимость проводить работы по предупреждению стихийных бедствий, сохранению и охране жизни граждан, уменьшению риска стихийных бедствий и их предупреждению вместе с обучением гражданского населения.

«МЧС разрабатывает нормативно-правовые акты в сфере охраны и защиты от стихийных бедствий. Там четко прописано, какие меры они должны принимать. Министерство чрезвычайных ситуаций должно заниматься не ликвидацией стихийных бедствий, а их предупреждением. Но этой работы не было. Да, это бедствие, стихия, но этим можно управлять. Для этого существуют современные технологии», — возмутился Бакыт Торобаев.

«Все видели, что на месте схода оползня лопатами откапывают. Но есть же рентгены, другая аппаратура, которые реагируют на тело. Если мы сейчас начнем критиковать, то скажут, что это неправильно. Но мы не должны молчать. Правительство шесть лет работает, но никаких профилактических работ нет. Житель села Аюу видел, что идет оползень, но не разбудил никого, не сообщил. Если бы был проведен инструктаж, то тот, кто увидел признаки или оползень, предупредил других», — заключил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/51018/
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