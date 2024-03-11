МЧС предупреждает: на автодорогах Кыргызстана ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 11 по 13 марта ожидается сход лавин. Об этом сообщило МЧС.

Речь идет об участках автодорог:

на 121-138-м километрах дороги Бишкек — Ош (Төө-Ашуу), на 198-260-м километрах (ущелье Чычкан);

на 292-305-м километрах дороги Бишкек — Нарын — Торугарт (перевал Долон);

на 55-115-м километрах дороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу;

на 68-101-м километрах дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя;

на 0-90-м километрах дороги Красная Горка — Ак-Таш.

«Из-за обледенения трассы скользкие. Водителям на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров», — напомнили в МЧС.