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Общество

МЧС предупреждает: на автодорогах Кыргызстана ожидается сход лавин

В горных районах Кыргызстана в связи с выпавшими и ожидаемыми осадками с 11 по 13 марта ожидается сход лавин. Об этом сообщило МЧС.

Речь идет об участках автодорог:

  • на 121-138-м километрах дороги Бишкек — Ош (Төө-Ашуу), на 198-260-м километрах (ущелье Чычкан);
  • на 292-305-м километрах дороги Бишкек — Нарын — Торугарт (перевал Долон);
  • на 55-115-м километрах дороги Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу;
  • на 68-101-м километрах дороги Ала-Бука — Каныш-Кыя;
  • на 0-90-м километрах дороги Красная Горка — Ак-Таш.

«Из-за обледенения трассы скользкие. Водителям на автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров», — напомнили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288641/
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