В Кыргызстане водителей маршруток и такси фактически никто не контролирует. Нет ни механизмов, ни законов для этого. Об этом сегодня на совещании в правительстве по ситуации на дорогах страны заявил мэр Бишкека Албек Ибраимов.

В пример он привел столицу, где зарегистрировано 18 фирм, оказывающих услуги такси. Сами таксисты берут патент на перевозку пассажиров, но нет органа, который бы контролировал их работу.

Надо каждого водителя проверять на судимость, проверять состояние его транспорта, состояние здоровья. Нужно смотреть, был ли он участником ДТП со смертельным исходом. То же касается водителей маршруток. Они платят за патент, но не несут ответственности. Албек Ибраимов

Для решения проблемы поиска виновника ДТП глава столичного муниципалитета предложил снизить стоимость переоформления машин.

«Многие водители продают машины по доверенности, потому что это дешевле, чем переоформлять. Часто мы находим владельца машины, попавшей в ДТП, а не виновника. Если бы все перерегистрировали свои автомобили при продаже, то находить виновников аварий было бы проще», — заключил мэр Бишкека.