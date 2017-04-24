20:15
+26
USD 67.15
EUR 72.91
RUB 1.20
Власть

Минздрав выступает против законопроекта «О судебно-экспертной деятельности»

Депутаты профильного комитета парламента сняли с повестки дня законопроект «О судебно-экспертной деятельности».

Ранее эксперты выступили против законопроекта, отметив, что он сырой и недоработанный, не проходил общественного обсуждения, не были проведены правовая и антикоррупционная экспертизы. «Кроме угрозы целостности системы здравоохранения, возникает вопрос независимости поведения врача, его врачебных заключений», — говорила Бурул Макенбаева.

Заключение экспертов представлено сегодня депутатам. Нардепы предложили снять документ с повестки дня и доработать.

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отметил, что они направляли Минюсту два раза свои возражения, вносили предложения. Однако их не учли.

При этом глава Минюста Уран Ахметов отметил, что ни одного заключения от экспертов им не поступало.
Ссылка: https://24.kg/vlast/50364/
просмотров: 700
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат: Просьбы выделить деньги на пересадку органов преждевременны
Глава Минздрава не получал заявления об увольнении от Кубанычбека Кулбатырова
Депутат обвиняет главу Минздрава в «наглом вранье»
Глава Минздрава пока не готов комментировать предложение подать в отставку
Популярные новости
Как на&nbsp;самом деле относятся в&nbsp;Кыргызстане к&nbsp;Омурбеку Бабанову Как на самом деле относятся в Кыргызстане к Омурбеку Бабанову
80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову 80 процентов кыргызстанцев отдают предпочтение Омурбеку Бабанову
Лидеру &laquo;Ата Мекена&raquo; Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение Лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву предъявили окончательное обвинение
Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за&nbsp;1,5&nbsp;миллиона евро Анвар Артыков призвал Наталью Никитенко ответить за 1,5 миллиона евро
Бизнес
Станьте участником конкурса в&nbsp;честь дня рождения MegaCom Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo; инвестирует в&nbsp;развитие персонала ОАО «Росинбанк» инвестирует в развитие персонала
Студенты КГЮА показали блестящие результаты на&nbsp;Универсиаде-2017 Студенты КГЮА показали блестящие результаты на Универсиаде-2017
Продолжается акция &laquo;Великая победа!&raquo; от&nbsp;MegaCom Продолжается акция «Великая победа!» от MegaCom