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Общество

В Кыргызстане озабочены законопроектом о судебно-экспертной деятельности

Специалисты выступают против присоединения медицинских экспертиз к единому центру судебных экспертиз. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила эксперт в сфере здравоохранения Бурул Макенбаева.

По ее словам, правительство в настоящее время продвигает два документа: законопроект о судебно-экспертной деятельности (который уже 24 апреля рассмотрят на заседании профильного комитета парламента) и проект постановления кабмина о создании центра судебных экспертиз.

«Создание такого центра на самом деле — неплохая идея, если речь идет о технических экспертизах, и если он не будет зависеть от правоохранительных органов. Но создаваемый сегодня центр будет зависим от правоохранительных органов, — сказала Бурул Макенбаева. — А медицинская экспертиза является частью здравоохранения. Освидетельствование живых лиц разными медицинскими специалистами, морги, патологоанатомические исследования — это все часть здравоохранения».

Кроме угрозы целостности системы здравоохранения, возникает вопрос независимости поведения врача, его врачебных заключений. Сейчас независимость мнения врачей гарантируется тем, что медики работают в разных учреждениях, у них разные начальники.

Бурул Макенбаева
«Странно, что одно направление деятельности правительства в корне противоречит другому направлению. Уже много лет Жогорку Кенеш и кабмин предпринимают усилия по преодолению проблемы параллельных систем здравоохранения. Например, начата работа по интеграции медицинской службы Госсистемы исполнения наказаний в общую систему здравоохранения», — добавила эксперт.

Другой участник пресс-конференции, адвокат Асель Койлубаева подчеркнула, что законопроект сырой и недоработанный. «Он не проходил общественного обсуждения. Не была проведена правовая, антикоррупционная экспертизы. Мы этот документ обнаружили случайно в декабре, когда закончился срок обсуждения, и не успели внести свои замечания. Мы надеемся, что депутаты обратят внимание на упущения со стороны правительства и вернут законопроект на общественное обсуждение. Мы готовы предоставить свои экспертные услуги», — сказала она.

«Законопроект содержит такой коррупционный риск, как монополизация экспертной деятельности. Идет полный запрет для физических лиц, независимых экспертов на работу с жертвами насилия, пыток», — добавила она.

Если закон будет принят, у нас не будет возможности получить альтернативное заключение. Есть механизмы, чтобы требовать повторную экспертизу, но в этом случае она будет проводиться в том же учреждении. Факт апелляции экспертизы исключается.

Асель Койлубаева

Ссылка: http://24.kg/obschestvo/50144/
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