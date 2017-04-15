«Синий кит» подтолкнул депутата внести поправки в Уголовный кодекс

Поправки в Уголовный кодекс Кыргызстана, инициируемые депутатом Канатом Керезбековым, вынесены на общественное обсуждение на сайте парламента.

Законопроект разработан в целях «адекватного реагирования на современные вызовы, связанные с использованием информационных технологий, направленные на побуждение несовершеннолетних лиц к суицидальному поведению». Повышенная правовая защита также предусматривается в отношении престарелых и иных лиц, которые в силу физических или других объективных причин наиболее подвержены преступным посягательствам».

Настоящим потрясением для общественности стал тот факт, что третьи лица посредством Интернета могут оказывать влияние на сознание несовершеннолетних. Речь идет о печально известных играх «Синий кит», «Тихий дом», «Фея», «Беги или умри», «Зацепинг» и тому подобное. Канат Керезбеков

«Бесспорно, действующее уголовное законодательство содержит две нормы (статью 102 «Доведение до самоубийства» и статью 103 «Склонение к самоубийству»), посвященные данной проблеме. Но их составы являются устарелыми и разрабатывались без учета проникновения информационных технологий в жизнь каждого человека, в особенности несовершеннолетних, и без учета современных реалий», — отмечает нардеп.

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Эти статьи изменены и расширены. Также дополнена статья 157 УК КР. Предлагамое нововведение позволит восполнить пробел в части вовлечения взрослыми лицами подростков в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни.