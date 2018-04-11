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Происшествия

Вены никто не резал. В школе и милиции разные версии инцидента со школьниками

В нескольких СМИ появилась информация, что некоторые учащиеся школы села Кызыл-Аскер Чуйской области порезали себе вены.

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Директор школы Назира Осмонакунова заявила ИА «24.kg», что информация не соответствует действительности. «Школа у нас малокомплектная, находится в отдаленном районе, здесь обучается всего 76 детей. Каждый друг друга знает. Сама в шоке, даже не представляю, откуда такая информация пошла. Представители инспекции по делам милиции приезжали, факт не подтвердили. В больницу за первой помощью никто не обращался», — рассказала она.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области ИА «24.kg» заявили, что факт инцидента подтверждают. Сказать, сколько детей пострадали и играли ли они в «Синего кита», в милиции не смогли, пообещав предоставить информацию позже. 

Напомним, в феврале 2017 года в Кыргызстане в соцсетях активно распространялась некая игра с хэштегами #морекитов, #тихий дом, #f58 и #d28, #хочувигру, #разбуди_меня_в_4.20. Ранее она получила распространение среди подростков в России. Игры связывали с суицидами подростков.
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