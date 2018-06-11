В Казахстане предупредили о новых детских «суицидальных группах» в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предупредила об опасности в социальных сетях в связи с появлением новых «суицидальных» групп. Об этом сообщило издание «Курсив».

«Мне поступают тревожные сообщения, что в социальной сети «ВКонтакте» снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, и я держу руку на пульсе», — отметила Загипа Балиева.

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«Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью: если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы», — отметила она.

Детский омбудсмен напомнила о группе «Синий кит», из-за которой погибли несколько детей в странах СНГ. Их пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы якобы уничтожат их семьи.

«Организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра. Операторы связи сейчас предлагают услугу «родительский контроль», рассмотрите возможность ее использования», — посоветовала Загипа Балиева.