18:44
USD 68.34
EUR 80.40
RUB 1.09
Общество

В Казахстане предупредили о новых детских «суицидальных группах» в соцсетях

Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева предупредила об опасности в социальных сетях в связи с появлением новых «суицидальных» групп. Об этом сообщило издание «Курсив».

«Мне поступают тревожные сообщения, что в социальной сети «ВКонтакте» снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом, и я держу руку на пульсе», — отметила Загипа Балиева.

Читайте по теме
«Группы смерти». Как уберечь детей
«Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью: если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы», — отметила она.

Детский омбудсмен напомнила о группе «Синий кит», из-за которой погибли несколько детей в странах СНГ. Их пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы якобы уничтожат их семьи.

«Организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра. Операторы связи сейчас предлагают услугу «родительский контроль», рассмотрите возможность ее использования», — посоветовала Загипа Балиева.
Ссылка:
просмотров: 680
Версия для печати
Материалы по теме
«Я никому не нужен». Как предсказать подростковый суицид и что делать
«Мама, папа, я вас люблю». В Оше за трое суток зарегистрировали два суицида
Вены никто не резал. В школе и милиции разные версии инцидента со школьниками
Прокурор Бишкека вспомнил про «Синего кита»
В Бишкеке 12 подростков покончили с собой. Депутаты вспомнили о «синем ките»
В России вынесли первый приговор администратору «групп смерти»
«Синий кит» подтолкнул депутата внести поправки в Уголовный кодекс
Алмазбек Атамбаев: Есть тайные «синие киты», которые толкают страну к разрушению
О подростковом суициде рассказали в Генпрокуратуре Кыргызстана
«Группы смерти» в «ВКонтакте» заблокировал суд Казахстана
Популярные новости
После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с&nbsp;политическим заявлением После громких арестов. Алмазбек Атамбаев выступил с политическим заявлением
Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Мгновения жизни. Кыргызстан глазами читателей ИА «24.kg»
Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из&nbsp;чиновников может &laquo;похоронить&raquo; ТЭЦ Бишкека Дело энергетиков Кыргызстана. Кого из чиновников может «похоронить» ТЭЦ Бишкека
Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева Почему бегут? Ряды СДПК добровольно покидают соратники Алмазбека Атамбаева
Бизнес
MegaCom представляет новые линейки пакетов &laquo;Элдик S/M/L&raquo; и&nbsp;&laquo;Элдик S/M/L + TV&raquo; MegaCom представляет новые линейки пакетов «Элдик S/M/L» и «Элдик S/M/L + TV»
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; в&nbsp;Бишкек теперь можно доехать на&nbsp;&laquo;Аэроэкспрессе&raquo; Из аэропорта «Манас» в Бишкек теперь можно доехать на «Аэроэкспрессе»
Европейская компания хочет зайти на&nbsp;рынок пива Кыргызстана Европейская компания хочет зайти на рынок пива Кыргызстана
В&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; наградили победителей первого этапа акции &laquo;Год подарков&raquo; В «Бакай Банке» наградили победителей первого этапа акции «Год подарков»