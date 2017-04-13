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Власть

Глава Минздрава не получал заявления об увольнении от Кубанычбека Кулбатырова

Глава Минздрава Талантбек Батыралиев не получал заявления об увольнении от директора столичного департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова. Об этом ИА «24.kg» сообщил министр.

Отметим, что сегодня в повестке дня очередной сессии Бишкекского городского кенеша стоял отчет о деятельности Кулбатырова. Однако вице-мэр Айгуль Рыскулова заявила о том, что Кулбатыров попал с гипертоническим кризом в больницу после того, как представил отчеты в Минздрав и написал заявление об уходе.

Депутаты БГК запросили у нее официальную справку из больницы о состоянии чиновника. Сейчас вице-мэр предоставила подтверждающий документ. Отчет перенесли на следующую сессию.

При этом Батыралиев заявил, что Кулбатыров не писал заявления. «Возможно, он планировал это сделать. Но после того, как попал в больницу, мы с ним не встречались», — сказал министр.

Отметим, в адрес Кубанычбека Кулбатырова в парламенте КР звучала критика, его обвинили в запугивании и шантаже. Департамент предложили реформировать. Сам Кулбатыров был не согласен с претензиями и связал это с реформами, которые он проводит.
Ссылка: https://24.kg/vlast/49481/
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