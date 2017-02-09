16:47
-4
USD 69.44
EUR 73.89
RUB 1.18
Власть

Главу столичного департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже

Руководители городских организаций здравоохранения просят рассмотреть на соответствие должности директора столичного департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова, дать правовую оценку его деятельности и определить меру ответственности. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, в системе городского здравоохранения под руководством Кулбатырова сложилась тяжелая морально-психологическая обстановка, связанная с его некомпетентностью, фальсификацией документов и распространением сведений, порочащих должностных лиц.

«Кулбатыров использует тактику запугивания, шантажа, морально-психологического давления. Он очень уверен в своей безнаказанности, надеясь, возможно, на своих покровителей в лице, прежде всего, назначившего и поддерживающего его министра здравоохранения Талантбека Батыралиева и курирующей его работу вице-мэра Айгуль Рыскуловой», — сказала нардеп.

«В 2016 году Кулбатыров трижды заключал краткосрочные трудовые договоры. Всего за год заключено около 600 таких договоров с руководителями лечебно-профилактических организаций (ЛПО), их заместителями и главными бухгалтерами. Им допущено грубое нарушение трудового законодательства, о чем есть заключение юристов», — добавила Айсулуу Мамашова.

«В конце 2016 года он расторг трудовые договоры избирательно с 37 руководителями ЛПО и их заместителями. В список вошли неугодные ему руководители стоматологических поликлиник, роддомов, а также некоторые пенсионеры. В список также попали руководители лучших организаций, не имеющие взысканий. Для чего это сделано? Чтобы попавшие в список пришли на личную встречу к Кулбатырову? По какому принципу составляется список?» — задалась она вопросами.

Айсулуу Мамашова перечислила и другие нарушения главы департамента, подчеркнув, что медики «боятся подписаться под обращением, настолько они запуганы, но доказательства нарушений есть».

Она предложила создать рабочую комиссию. «Даже если письмо анонимное и люди боятся за свою работу, это наши избиратели», — заметила нардеп.

Коллеги поддержали предложение.
Ссылка: http://24.kg/vlast/44975/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Глава столичного департамента связал обвинения с реформаторством
Ликвидировать столичный департамент здравоохранения предлагают в парламенте
В Минздраве заверяют: Пожилым не отказывают в экстренной медпомощи
Глава Минздрава: Заявления об отравлении авиакеросином надуманные
Кто жаловался на проблемы работников морга? Депутаты продолжают выяснять
Зиядин Жамалдинов: На томографию направляют здоровых граждан
Ни одно акушерское отделение в Кыргызстане не соответствует стандартам
Запреты для врачей. Глава Минздрава обещает изучить приказы столичного департамента
Вопрос повышения зарплаты врачам Кыргызстана в правительстве не рассматривают
Сколько средств поступает за аренду площадей в больницах, в правительстве так и не сказали
Популярные новости
Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана Омурбек Текебаев посчитал деньги президента Кыргызстана
Второй кандидат в&nbsp;президенты Кыргызстана заявил о&nbsp;своих намерениях Второй кандидат в президенты Кыргызстана заявил о своих намерениях
Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти Регионы Кыргызстана показали зубы партии власти
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;6&mdash;11 февраля Кыргызстан: кадровые перестановки за 6—11 февраля
Бизнес
Уникальный проект от&nbsp;&laquo;БТА Банка&raquo; Уникальный проект от «БТА Банка»
4 причины подключить интернет-пакеты &laquo;День-ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom 4 причины подключить интернет-пакеты «День-ночь» от MegaCom
Серию телепередач о&nbsp;Восточном университете покажут в&nbsp;Государстве Катар Серию телепередач о Восточном университете покажут в Государстве Катар
&laquo;Смартфон по&nbsp;контракту&raquo;&nbsp;&mdash; подарите своей половинке мечту! «Смартфон по контракту» — подарите своей половинке мечту!