Главу столичного департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже

Руководители городских организаций здравоохранения просят рассмотреть на соответствие должности директора столичного департамента здравоохранения Кубанычбека Кулбатырова, дать правовую оценку его деятельности и определить меру ответственности. Об этом сегодня в парламенте заявила депутат Айсулуу Мамашова.
По ее словам, в системе городского здравоохранения под руководством Кулбатырова сложилась тяжелая
«Кулбатыров использует тактику запугивания, шантажа,
«В 2016 году Кулбатыров трижды заключал краткосрочные трудовые договоры. Всего за год заключено около 600 таких договоров с руководителями
«В конце 2016 года он расторг трудовые договоры избирательно с 37 руководителями ЛПО и их заместителями. В список вошли неугодные ему руководители стоматологических поликлиник, роддомов, а также некоторые пенсионеры. В список также попали руководители лучших организаций, не имеющие взысканий. Для чего это сделано? Чтобы попавшие в список пришли на личную встречу к Кулбатырову? По какому принципу составляется список?» — задалась она вопросами.
Айсулуу Мамашова перечислила и другие нарушения главы департамента, подчеркнув, что медики «боятся подписаться под обращением, настолько они запуганы, но доказательства нарушений есть».
Она предложила создать рабочую комиссию. «Даже если письмо анонимное и люди боятся за свою работу, это наши избиратели», — заметила нардеп.
Коллеги поддержали предложение.