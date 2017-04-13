Кубанычбек Кулбатыров написал заявление об увольнении и попал в больницу

Депутаты Бишкекского городского кенеша намерены проверить, действительно ли директор Департамента здравоохранения Кубанычбек Кулбатыров попал в больницу.

Отметим, что в повестке дня стоит отчет о деятельности Кулбатырова.

Отдельные депутаты отметили, что накануне чиновника увезли с работы на «скорой», у него гипертонический криз. Однако письменного уведомления о том, что он не сможет прийти на сессию, у нардепов нет.

Поэтому часть народных избранников предложили снять вопрос с повестки и перенести на следующую сессию. Депутат Эрнис Докенов сказал: «Направьте людей в больницу и привезите его на сессию для отчета». С ним согласился депутат Таалайбек Сариев: «Все мы можем заболеть. Но надо отправить людей и узнать, действительно ли он в больнице». Его коллега Аликбай Сариев заметил, что решение они могут принять и без Кулбатырова.

Читайте по теме Главу столичного департамента здравоохранения обвинили в запугивании и шантаже

Вице-мэр Айгуль Рыскулова отметила, что Кулбатыров накануне был с отчетом в Минздраве, после чего подал заявление об увольнении. «А после выхода из министерства у него наступил криз. В кардиологию его не приняли — мест не было, поэтому он сейчас находится на стационарном лечении в первой городской больнице. Если надо, можно пригласить главврача, который доложит о состоянии Кулбатырова», — проинформировала она.

Зампредседателя БГК Валентина Лисниченко отметила, что Кулбатыров «не настолько одиозная фигура», чтобы так долго обсуждать, оставить ли вопрос в повестке.

Отметим, в адрес Кубанычбека Кулбатырова в парламенте КР звучала критика, его обвинили в запугивании и шантаже. Департамент предложили реформировать. Сам Кулбатыров был не согласен с претензиями и связал это с реформами, которые он проводит.