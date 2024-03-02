В Кыргызстане будут по-новому выбирать директоров школ

С 4 марта 2024 года в Кыргызстане начинается прием документов на конкурс по замещению вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Мурат Касымалиев.

По его словам, на сегодня вакантны 375 должностей. Их замещение пройдет по новому положению.

Главный специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Айнура Кусейинова рассказала, что в положение внесли несколько изменений. Например, участвовать в нем могут те, у кого есть непрерывный педагогический стаж не менее семи лет в общеобразовательной организации.

При этом два года человек должен проработать директором или заместителем директора.

«Теперь кандидаты, имеющие непогашенную судимость или в случае, если их дела рассматриваются в судебных органах, не имеют права участвовать в конкурсе. Они смогут участвовать в конкурсе после принятия судебного решения об их невиновности. Срок работы в должности директора установлен в десять лет. В конкурсе на должность директора в одной и той же школе один кандидат может участвовать дважды. Возрастных ограничений для участия в конкурсе нет. Кандидат, не прошедший конкурс, может подать повторно только через год», — рассказала Айнура Кусейинова.

Директор Национального центра оценки качества образования и информационных технологий Бактыгуль Шамшидинова рассказала, что конкурс на замещение вакантных мест будет проходить в два этапа. На первом будет проходить прием и экспертиза документов, на втором — тестирование.

«На прошлых конкурсах почти 30 процентов поданных документов не прошли экспертную комиссую, в этом году ожидаем лучший результат. Никто со стороны не будет иметь возможность вмешаться в процесс тестирования. Все будет секретно и надежно. Мы официально озвучим имена уже после того, как они пройдут тестирование», — отметила Бактыгуль Шамшидинова.