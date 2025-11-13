Конкурс на 191 вакансию директоров школ объявили в Кыргызстане

Министерство просвещения Кыргызской Республики объявило конкурс на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных общеобразовательных организаций. В этом году конкурс охватывает 191 вакансию по всей стране, сообщили в ведомстве.

По его данным, наибольшее количество свободных мест зарегистрировано в Джалал-Абадской — 58, Ошской — 46 и Чуйской областях — 26.

В Бишкеке открыто 9 вакансий, в городе Оше — 3. Кроме того, по регионам картина выглядит следующим образом:

Нарынская область — 11,

Баткенская область — 18,

Иссык-Кульская область — 14,

Таласская область — 6.

Документы принимают с 13 по 26 ноября 2025 года. Подавать их необходимо на электронные почты в зависимости от региона.