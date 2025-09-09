11:15
Власть

После критики депутатов. Минюст доработает законопроект о поправках в кодексы

Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутаты должны были рассмотреть проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам периодичности внесения изменений в кодексы КР».

Однако на комитете было отмечено, что Минюст отозвал законопроект для его доработки.

Напомним, что Минюст предлагает запретить внесение поправок в 17 кодексов более одного раза в год. Все поправки собираются в течение года единым пакетом и вносятся на рассмотрение по представлению кабинета министров. Исключение предоставляется только президенту страны и Конституционной палате.

Вчера, 8 сентября, на аграрном комитете парламента депутаты подвергли резкой критике законопроект, отметив, что он нарушает Конституцию и лишает депутатов права инициировать изменения в законодательство.

Тогда замминистра юстиции Сайра Ызакова уточнила, что документ разработан в рамках дебюрократизации государственной системы. Она отметила, что Налоговый и Цифровой кодексы сегодня работают по этой же аналогии — не более одного раза в год можно вносить поправки.

Депутаты комитета сегодня отметили, что законопроект в таком виде принимать нельзя и нужно его вернуть. В итоге документ был снят с повестки дня.
