В Кыргызстане введут в действие Кодекс о торговом мореплавании

Министерство экономики и коммерции вынесло на общественное обсуждение проект закона о введении в действие Кодекса о торговом мореплавании Кыргызской Республики.

Отмечается, что документ разработан во исполнение пункта 88 плана действий кабмина и международных обязательств страны.

Задачи проекта:

  • создание государственного управления в области торгового мореплавания;
  • разработка четких норм для регистрации и эксплуатации морских судов, соответствующих международным стандартам;
  • установление эффективных механизмов регулирования трудовых отношений на судах, включая защиту прав моряков;
  • обеспечение соблюдения норм безопасности и охраны труда на морских судах, способствующих улучшению условий труда моряков.

Ранее Кыргызстан присоединился к конвенции о Международной морской организации, принятой в Женеве 6 марта 1948 года, ратифицировав ее законом от 27 декабря 2023-го. КР является членом этой организации с 2024 года.

Включение республики в международные процессы по торговому мореплаванию также требует приведения в соответствие внутренней нормативно-правовой базы с международными нормами по мореплаванию, отметили в ведомстве.

Кодекс о торговом мореплавании является первым кодифицированным актом, регулирующим отношения в данной сфере. Его принятие позволит унифицировать правила мореплавания, перевозки грузов и пассажиров, морского страхования, фрахтования судов и иных видов морской деятельности.

Кроме того, документ закрепит механизмы государственного управления, надзора и контроля за безопасностью мореплавания, обеспечит реализацию международных стандартов по охране человеческой жизни на море, защите морской среды и безопасности перевозок, повысит привлекательность КР как юрисдикции для регистрации судов под Государственным флагом, говорится в справке-обосновании. 
