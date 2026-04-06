17:34
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Власть

Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль

Президент Садыр Жапаров взял под личный контроль ситуацию с военнослужащим, пострадавшим в результате происшествия и находящимся в тяжелом состоянии.

Ранее мать солдата, находившегося в коме, обратилась к главе государства с просьбой обратить внимание на судьбу ее сына.

По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, министру здравоохранения поручено принять все необходимые меры для оказания срочной медицинской помощи. В том числе рассматривается возможность транспортировки военнослужащего в Бишкек или при необходимости за границу. Также он сообщил, что связался с матерью пострадавшего Бактыгуль Ажиматовой.

По данным Пограничной службы, военнослужащий Данияр Нурбеков, 2004 года рождения, проходил службу в Лейлекском районе и получил травмы, упав со служебного автомобиля «УАЗ-Пикап» во время движения.

Инцидент произошел примерно в 08.30 на автодороге Ак-Суу — Раззаков. По предварительной информации, причиной стало сильное тряское движение на горной дороге. После падения солдат потерял сознание.

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в реанимацию Лейлекской районной больницы. В тот же день прибывшая из Оша бригада врачей провела операцию.

В настоящее время состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое. Он получает все необходимое лечение, за его состоянием круглосуточно следят медики. Также в больницу направлен опытный нейрохирург, консультации проводятся совместно с Минздравом.

Возможность транспортировки в Бишкек рассматривается, однако по медицинским показаниям перевозка будет возможна только после стабилизации состояния пациента.
Ссылка: https://24.kg/vlast/369157/
просмотров: 1072
Версия для печати
Материалы по теме
Чингиз Айдарбеков обратился к президенту КР с жалобой на действия ЦИК
Кыргызстан ратифицировал соглашение с Всемирным банком по борьбе с пандемиями
Счетной палате Кыргызстана сократили аудиторов и расширили полномочия
Садыр Жапаров заявил о курсе на инновации и сохранение традиций
Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Кадровая зачистка в регионах: президент поменял акимов и мэров по всей стране
Администрация президента проверяет обращение Абдыкеримова по «Томми Моллу»
Кыргызстан начал сам печатать сом — президент заявил об «историческом дне»
Садыр Жапаров и генсек ОБСЕ обсудили проекты, реформы и безопасность региона
Историю кыргызов напишут в 15 томах. Утвержден проект масштабного труда
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Авто можно будет оформить, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома: указ президента Авто можно будет оформить, не выходя из дома: указ президента
Бизнес
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
В&nbsp;Бишкеке стало на&nbsp;один зеленый парк больше благодаря команде&nbsp;О! В Бишкеке стало на один зеленый парк больше благодаря команде О!
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за&nbsp;пару кликов Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
6 апреля, понедельник
17:11
Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты километры сетей Очистка озера Иссык-Куль: заведены десятки дел и изъяты...
16:58
Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль
16:54
Пожар в 5-м микрорайоне Бишкека: спасатели эвакуировали 11 человек
16:46
Женщина выбросила салфетки на дорогу и попала на видео Рамиза Алиева
16:41
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования