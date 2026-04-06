Военнослужащий в тяжелом состоянии: президент взял ситуацию под личный контроль

Президент Садыр Жапаров взял под личный контроль ситуацию с военнослужащим, пострадавшим в результате происшествия и находящимся в тяжелом состоянии.

Ранее мать солдата, находившегося в коме, обратилась к главе государства с просьбой обратить внимание на судьбу ее сына.

По словам пресс-секретаря президента Аската Алагозова, министру здравоохранения поручено принять все необходимые меры для оказания срочной медицинской помощи. В том числе рассматривается возможность транспортировки военнослужащего в Бишкек или при необходимости за границу. Также он сообщил, что связался с матерью пострадавшего Бактыгуль Ажиматовой.

По данным Пограничной службы, военнослужащий Данияр Нурбеков, 2004 года рождения, проходил службу в Лейлекском районе и получил травмы, упав со служебного автомобиля «УАЗ-Пикап» во время движения.

Инцидент произошел примерно в 08.30 на автодороге Ак-Суу — Раззаков. По предварительной информации, причиной стало сильное тряское движение на горной дороге. После падения солдат потерял сознание.

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в реанимацию Лейлекской районной больницы. В тот же день прибывшая из Оша бригада врачей провела операцию.

В настоящее время состояние военнослужащего оценивается как стабильно тяжелое. Он получает все необходимое лечение, за его состоянием круглосуточно следят медики. Также в больницу направлен опытный нейрохирург, консультации проводятся совместно с Минздравом.

Возможность транспортировки в Бишкек рассматривается, однако по медицинским показаниям перевозка будет возможна только после стабилизации состояния пациента.