Депутат раскритиковала соглашение о развитии дошкольного образования в КР. Об этом Гуля Кожокулова заявила на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции при обсуждении ратификации соглашения о финансировании (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития на сумму $4 миллиона 360 тысяч и письма-соглашения о грантовой технической помощи (дополнительное финансирование для проекта «Образование для будущего») между КР и МАР на сумму $2 миллиона, подписанных 14 октября 2025 года в Вашингтоне (США) в первом чтении.

По ее словам, депутаты задают множество вопросов по справке-обоснованию, однако представители Минпросвещения не могут дать конкретных ответов.

«В проекте соглашения написано, что будут отремонтированы девять детских садов. Однако в Минпросвещения, оказывается, еще даже не отобрали эти дошкольные учреждения. В документе написано, что будут отремонтированы действующие детсады, однако сейчас нам говорят, что будут выбраны новые сады. То есть нет конкретики, вы говорите обо всем и ни о чем.

При этом вы пишите, что принятие соглашения не повлечет изменения нормативно-правовых актов, однако в соглашении опять же прописано, что обновление НПА все же будет. Вообще возникает вопрос, для чего ратифицируется это соглашение», — добавила Гуля Кожокулова.

При этом она отметила, что в рамках соглашения будут проведены 5-дневные тренинги для 397 воспитателей дошкольных учреждений.

«А почему именно 397, а не, например, 400? В стране же много воспитателей, почему охвачено тренингами столь малое число воспитателей?» — вопрошала Гуля Кожокулова.

Заместитель министра просвещения КР Надира Джусупбекова отметила, что по республике имеется 40 зданий детсадов, которые были возвращены в госсобственность.

«После ратификации соглашения из этих объектов на основе заявок местных властей будут отобраны девять детсадов, в которых проведут капитальный ремонт. В зданиях 128 детсадов также будут модифицированы спальные комнаты: будут убраны громоздкие спальные места для использования более эффективного использования помещений детсадов», — добавила она.

На вопрос о тренингах замминистра отметила, что в республике имеется 91 тысяча воспитателей в дошкольных учреждениях, и добавила, что тренингами будут охвачены больше, чем 397 педагогов.