В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образованием

Между Министерством просвещения КР и Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) подписан меморандум о сотрудничестве.
По данным пресс-службы ведомства, документ дал старт реализации Программы поддержки создания и расширения частных дошкольных образовательных организаций.
Программа направлена на:
- сокращение дефицита мест в дошкольных организациях;
- снижение территориального неравенства между городом и сельской местностью;
- расширение доступа детей к качественным услугам дошкольного образования.
В рамках подписанного меморандума планируется создание и расширение частных дошкольных образовательных организаций (ЧДОО) в 40 айыльных аймаках с общим охватом не менее 500 детей, с особым акцентом на поддержку женщин-предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования.
Кроме того, будет построено не менее 10 муниципальных садиков с энергетическим сертификатом класса «В», с применением климатических технологий для организации качественного и безопасного образовательного процесса.