В регионах Кыргызстана расширят охват дошкольным образованием

Между Министерством просвещения КР и Агентством развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики (АРИС) подписан меморандум о сотрудничестве.

По данным пресс-службы ведомства, документ дал старт реализации Программы поддержки создания и расширения частных дошкольных образовательных организаций.

Программа направлена на:

сокращение дефицита мест в дошкольных организациях;

снижение территориального неравенства между городом и сельской местностью;

расширение доступа детей к качественным услугам дошкольного образования.

В рамках подписанного меморандума планируется создание и расширение частных дошкольных образовательных организаций (ЧДОО) в 40 айыльных аймаках с общим охватом не менее 500 детей, с особым акцентом на поддержку женщин-предпринимателей, работающих в сфере дошкольного образования.

Кроме того, будет построено не менее 10 муниципальных садиков с энергетическим сертификатом класса «В», с применением климатических технологий для организации качественного и безопасного образовательного процесса.