ЖК одобрил соглашение со странами Бенилюкса о безвизовом режиме для дипломатов

Жогорку Кенеш 12 марта принял в трех чтениях законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и государствами Бенилюкса об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Соглашение было подписано 18 июня 2025 года в Брюсселе.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Алмаз Имангазиев, документ предусматривает ратификацию соглашения между Кыргызской Республикой и государствами Бенилюкса — Бельгией, Нидерландами и Люксембургом — об освобождении от визовых требований для владельцев действительных дипломатических и служебных (официальных) паспортов.

Согласно соглашению, владельцы таких паспортов смогут въезжать на территорию государств Бенилюкса и Кыргызстана без визы и находиться там до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Как отмечается в справке-обосновании к законопроекту, документ направлен на создание благоприятных условий для деловой и дипломатической мобильности, а также на упрощение передвижения граждан, имеющих дипломатические и служебные паспорта.