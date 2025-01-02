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Происшествия

В Черногории мужчина открыл стрельбу после ссоры в баре. Погибли 12 человек

Фото из интернета

В пригороде Цетине в Черногории 1 января 45-летний мужчина открыл огонь в баре, а затем вышел из заведения и стал стрелять на улице. В результате погибли не менее 12 человек. Об этом пишет Дождь со ссылкой на RTCG. Среди убитых — владелец бара и его семья, включая двоих детей.

По информации Vijesti TV, стрельбе предшествовала ссора. В полиции считают, что речь идет о бытовом конфликте, а не разборке преступных группировок.

По данным МВД страны, после стрельбы нападавший «предпринял попытку свести счеты с жизнью» возле своего дома. Он умер от полученных ранений, когда его велзи в больницу.

В Черногории объявлен трехдневный траур.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/315918/
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