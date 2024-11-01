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Спорт

Тыныстан Алыбаев стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу

Боксер из Кыргызстана Тыныстан Алыбаев стал бронзовым призером на чемпионате мира по боксу среди юношей в возрасте 17-18 лет, который проходит в Черногории.

СМИ
Фото СМИ. Тыныстан Алыбаев стал бронзовым призером чемпионата мира по боксу

Он выступал в весовой категории до 92 килограммов. Наш боксер в полуфинале уступил сопернику из Ирана и в итоге занял третье место.

Ранее сообщалось, что еще один член сборной Кыргызстана — боксер Амантур Жумаев — в весовой категории до 54 килограммов также завоевал бронзу в Черногории. Он уже был чемпионом мира в прошлом году.

Чемпионат мира по боксу среди юношей проходит в Черногории с 20 октября по 6 ноября. В нем участвуют спортсмены из 88 стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/310030/
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