ЖК одобрил законопроект о строительстве двух эстакад и дороги в городе Ош

В Оше построят два эстакадных моста и 3,2 километра автодороги. Для реализации этого проекта от Евразийского банка развития (ЕАБР) будет получено $14,5 миллиона в виде кредита и $1,2 миллиона в виде гранта. Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша депутаты одобрили законопроект в третьем чтении.

Общая стоимость строительства данных объектов составляет $19,2 миллиона. Оставшиеся $3,9 миллиона планируется выделить из республиканского бюджета.

Ранее представители Минтранса отмечали, что сегодня в южной столице актуальной остается проблема пробок. Строительство эстакад и дороги позволит разгрузить поток автомобилей.