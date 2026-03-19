ЖК одобрил законопроект о строительстве двух эстакад и дороги в городе Ош

В Оше построят два эстакадных моста и 3,2 километра автодороги. Для реализации этого проекта от Евразийского банка развития (ЕАБР) будет получено $14,5 миллиона в виде кредита и $1,2 миллиона в виде гранта. Сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша депутаты одобрили законопроект в третьем чтении.

Общая стоимость строительства данных объектов составляет $19,2 миллиона. Оставшиеся $3,9 миллиона планируется выделить из республиканского бюджета.

Ранее представители Минтранса отмечали, что сегодня в южной столице актуальной остается проблема пробок. Строительство эстакад и дороги позволит разгрузить поток автомобилей. 
Материалы по теме
Айт-намаз в городе Ош пройдет в мечетях
В городе Ош родилась четверня
В Ошской области стартовали национальные игры к Ноорузу
Глава ГНС: Если нет дохода, налог платить не нужно
С жителя города Ош взыскали более 1,3 миллиона сомов алиментов за 13 лет
Стройку не остановят: Минстрой взял под контроль возведение эстакады в городе Ош
В Ошской области реализуется инвестпроект в сфере строительных материалов
Долги по стройкам в городе Ош закроют из бюджета и фонда президента
Нурдан Орунтаев раскритиковал стройки в Оше: безопасность объектов под вопросом
Жители просят отремонтировать улицу Маликова в селе Кок-Жар
Популярные новости
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с&nbsp;Днем отца Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем отца
Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат Депутат Жогорку Кенеша Гульсункан Жунушалиева решила сдать мандат
Комитет ЖК&nbsp;одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в&nbsp;ПИН Комитет ЖК одобрил упрощение процедуры исправления ошибок в ПИН
Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от&nbsp;депутатского мандата Еще один. Нурланбек Азыгалиев решил отказаться от депутатского мандата
Бизнес
Щедрые скидки к&nbsp;светлым праздникам: минус 21&nbsp;процент в&nbsp;O!Store Щедрые скидки к светлым праздникам: минус 21 процент в O!Store
KOICA улучшает систему учета и&nbsp;контроля продукции животноводства KOICA улучшает систему учета и контроля продукции животноводства
Binance объявляет о&nbsp;партнерстве с&nbsp;экосистемой BAKAI Binance объявляет о партнерстве с экосистемой BAKAI
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
19 марта, четверг
12:11
Застрявшая на пике Победы. Федерация альпинизма РФ оценила поиски в $2 миллиона Застрявшая на пике Победы. Федерация альпинизма РФ оцен...
12:02
ЖК одобрил законопроект об учете интересов лиц с инвалидностью при госзакупках
11:58
В ЖК предложили закупать органическую продукцию для детсадов и школ
11:50
За что чаще всего в 2025-м наказывали мигрантов в России, проинформировало МВД
11:48
На железной дороге Балыкчи — Кочкор провели 100 взрывов