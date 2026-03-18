Новые проекты и инвестиции обсудил с Boston Consulting Group глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с представителями международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества и новые возможности для совместной работы в интересах устойчивого развития экономики страны.

Как отметили в кабмине, за последние два года между Кыргызстаном и компанией сложился конструктивный и доверительный формат взаимодействия. При участии Boston Consulting Group разработали ключевые стратегические документы республики.

Кыргызская сторона подчеркнула важность продолжения сотрудничества, в том числе в части привлечения международных инвесторов и реализации масштабных проектов.

«Наши двери всегда открыты для ответственных инвесторов», — заявил Адылбек Касымалиев.

Представители Boston Consulting Group выразили готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию с Кыргызстаном.