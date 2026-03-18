Новые проекты и инвестиции обсудил с Boston Consulting Group глава кабмина

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел встречу с представителями международной консалтинговой компании Boston Consulting Group.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективные направления дальнейшего сотрудничества и новые возможности для совместной работы в интересах устойчивого развития экономики страны.
Кыргызская сторона подчеркнула важность продолжения сотрудничества, в том числе в части привлечения международных инвесторов и реализации масштабных проектов.
«Наши двери всегда открыты для ответственных инвесторов», — заявил Адылбек Касымалиев.
Представители Boston Consulting Group выразили готовность к дальнейшему эффективному взаимодействию с Кыргызстаном.