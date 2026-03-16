В ЖК раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции

В парламенте раскритиковали работу Минводсельпрома по развитию органической продукции. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды при обсуждении исполнения Закона «Об органическом производстве».

Ряд депутатов отметил, что не удовлетворен ответами представителей министерства. Как отметил Камбаралы Уметалиев, нардепы так и не поняли из отчета ведомства, какая конкретно проделана работа в сфере развития органического производства.

«Все, что было сказано, недостаточно для хороших показателей в этой сфере. Мы не видим ясной концепции и этапов развития этой важной отрасли сельского хозяйства, на которой Кыргызстан может выстоять», — заметил он.

Другой депутат Азизбек Турсунбаев также сказал, что ответы представителей Минводсельпрома не убедительны. «Ответственные люди, присутствующие на заседаниях, сидят с понурыми лицами, не видно никакого оптимизма или стремления работать в этом направлении в их глазах или нет четких ответов. Давайте уже как-то поживее работать», — добавил он.

Как подчеркнул директор департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства Мухтар Чыналиев, в стране принята Программа по развитию органической продукции с 2025 по 2029 год.

«В планах — к 2029-му объем площадей под выращивание органической продукции довести до 200 гектаров, а также добиться того, чтобы в структуре экспорта органическая продукция составляла не менее 25 процентов. Работа в этом направлении ведется», — добавил он.