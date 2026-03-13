Мандат Зулушева в Жогорку Кенеше получит Улугбек Ормонов

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев, избранный по многомандатному избирательному округу № 10, подал заявление о досрочном сложении полномочий. После сложения полномочий мандат должен перейти следующему кандидату по результатам голосования. Им является Улугбек Ормонов, получивший 6 тысяч 735 голосов. Фото из интернета

Таким образом, в случае утверждения решения ЦИК именно Улугбек Ормонов может стать депутатом Жогорку Кенеша вместо Курманкула Зулушева.