Мандат Зулушева в Жогорку Кенеше получит Улугбек Ормонов

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев, избранный по многомандатному избирательному округу № 10, подал заявление о досрочном сложении полномочий. После сложения полномочий мандат должен перейти следующему кандидату по результатам голосования. Им является Улугбек Ормонов, получивший 6 тысяч 735 голосов.
Таким образом, в случае утверждения решения ЦИК именно Улугбек Ормонов может стать депутатом Жогорку Кенеша вместо Курманкула Зулушева.
Улугбек Ормонов — политик, неоднократно избиравшийся депутатом Жогорку Кенеша. Родился в 1963 году в Узгенском районе Ошской области. Ранее работал на оборонном предприятии «Дастан», занимал руководящие должности. В разные годы входил в несколько созывов парламента и возглавлял парламентские комитеты. Награжден государственным орденом «Данк».