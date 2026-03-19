Выступать с трибуны отныне депутаты будут после согласования с руководством ЖК. Об этом заявил сегодня на заседании спикер парламента Марлен Маматалиев.

Напомним, что ранее нардепы самостоятельно просили предоставить им 10 минут для выступления с трибуны. Накануне этим правом воспользовался депутат Эрулан Кокулов, раскритиковав деятельность СМИ.

Такое использование трибуны вызвало критику среди парламентариев, которые отметили, что нельзя использовать трибуну в личных целях.

Сегодня на заседании Марлен Маматалиев отметил, что отныне депутаты, которые хотят выступать с трибуны 10 минут, должны сначала представить торага и лидерам депутатских групп тему выступления, и, если она важная для обсуждения, давать слово с трибуны.

Сегодня нардеп Болот Сагынаев попросил 10 минут на выступление. Спикер отметил, что тема актуальная, и разрешил ему выступить.