Работу парламента КР начали полностью переводить в цифровой формат

Председатель Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлен Маматалиев провел рабочее совещание, посвященное вопросам цифровизации деятельности парламента.

В ходе встречи обсуждался переход на безбумажный формат работы и перевод внутренних процессов в электронную систему.

В рамках проводимой реформы рассматривается внедрение полноценной системы электронного документооборота. Согласно инициативе, все процедуры — от регистрации входящих писем до согласования законопроектов — будут осуществляться через защищенные цифровые платформы.

Также поручено привести внутренние нормативно-правовые акты в соответствие с новыми требованиями для обеспечения полноценного электронного взаимодействия.

Кроме того, планируется внедрить практику проведения заседаний комитетов и депутатских групп в онлайн-формате, что позволит повысить оперативность работы парламента и его мобильность.