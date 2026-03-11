Садыр Жапаров: Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня

Тех чиновников, которые обманывают меня, я вычисляю за 1-2 дня, заявил президент Садыр Жапаров на заседании Жогорку Кенеша.

Так он ответил на вопрос депутата Эрулана Кокулова, который спросил, сталкивался ли президент лично с очковтирательством, будучи депутатом, и повторяется ли это сейчас в отношении него.

По словам главы государства, такое иногда происходит. «Но я узнаю об этом в течение одного-двух дней, только в редких случаях это может занимать неделю», — пояснил он.

Депутат спросил, как президент реагирует на такие случаи.

Садыр Жапаров ответил, что все это видят. «Мы регулярно меняем руководителей, иногда в течение недели одного или двух министров меняем. Например, когда я только пришел, в Таможенной службе каждую неделю менялись руководители, в итоге сменились 4-5 человек — это те, кто занимались очковтирательством», — рассказал он.

Депутат поинтересовался, будет ли такая практика продолжена. Президент ответил, что работа в этом направлении только усилится.