Власть

Президент: Список имущества, переданного государству, опубликуют после ревизии

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прокомментировал заявления депутата Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой, касающиеся акции 8 марта, давления на предпринимателей и имущества, возвращенного государству.

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша. Депутат Эльвира Сурабалдиева. Архивное фото
Во время обращения Эльмира Сурабалдиева поблагодарила президента от имени молодых активисток Бишкека за возможность провести акцию 8 марта. По ее словам, мероприятие прошло мирно и находилось под контролем органов внутренних дел.

Депутат отметила, что среди участников не было экстремистских лозунгов и провокаций. «Акция прошла спокойно. Я находилась там около часа и не видела призывов или пропаганды. Против насилия можно выступать по-разному — через научные конференции или общественные дискуссии. Но если молодые девушки собираются и высказывают свою позицию, мы не должны этому препятствовать», — сказала она.

Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос жалоб предпринимателей на действия отдельных сотрудников правоохранительных органов. По ее словам, в парламент поступает много обращений от бизнесменов, которые опасаются писать заявления.

«Предприниматели говорят о случаях давления и изъятия имущества. Некоторые боятся обращаться официально. Если такие заявления будут поступать, я готова передать их напрямую президенту», — подчеркнула депутат.

Она предложила опубликовать официальный список имущества, возвращенного государству, чтобы стало понятно: какую часть передали добровольно, а какую — по решению следственных органов.

администрации президента КР
Фото администрации президента КР. Садыр Жапаров. Архивное фото
Отвечая на вопросы, президент Садыр Жапаров заявил, что поручил правоохранительным органам принимать все заявления граждан и проводить объективные проверки.

«Я сказал Генеральной прокуратуре, МВД и ГКНБ принимать заявления и тщательно их проверять. Если кто-то из сотрудников действительно незаконно присвоил имущество или деньги предпринимателей, все должны вернуть владельцам», — отметил президент.

Он добавил, что по фактам возможных злоупотреблений уже ведется работа.

Глава государства сообщил, что полный список имущества, переданного государству, опубликуют после завершения ревизии.

По его словам, речь не только о деньгах средствах, но и о различных объектах — земельных участках, зданиях, детских садах, предприятиях и других активах.

«После того как ревизия завершится, мы назовем точную сумму и перечень имущества. Это может занять время, поскольку необходимо проверить все объекты», — сказал Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365468/
просмотров: 383
Версия для печати
